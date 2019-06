EUA destacam esforço de Moçambique para alcançar a paz em dia nacional

Os Estados Unidos destacaram esta terça-feira, no dia em que Moçambique celebra 44 anos de independência, o esforço que o país tem feito para alcançar a paz e prometem continuar como parceiro daquele Estado."Em representação dos Estados Unidos, é com prazer que felicito o povo de Moçambique por ocasião do 44.º aniversário da independência do país", afirma o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, num comunicado divulgado esta terça-feira.Na mesma nota, o departamento de Estado norte-americano - equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros - destaca com "orgulho" os esforços que o seu "parceiro" Moçambique tem feito para alcançar "a longa e desejada paz, e para criar a estabilidade e o ambiente seguro necessário para não perder a oportunidade de "florescer" do ponto de vista económico."Estamos ansiosos por continuar o nosso trabalho juntos convosco no sentido de uma boa governação, no combate transnacional contra o crime, e na promoção do desenvolvimento inclusivo em áreas como as de saúde, educação e agricultura, e, como vocês sentiram recentementemente, a devastação provocada pelas catástrofes naturais", adianta ainda o comunicado.O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, termina dizendo que, na data em que o povo moçambicano celebra o dia nacional, deseja "paz, saúde, e prosperidade para todos os moçambicanos nos anos vindouros".