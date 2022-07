EUA disponibilizam 4 milhões de euros para promover tolerância política em Angola

Os Estados Unidos estão a acompanhar o processo eleitoral angolano e vão disponibilizar quatro milhões de dólares (cerca de quatro milhões de euros) para atividades de promoção da tolerância política, anunciou o embaixador norte-americano naquele país.

Citado esta quarta-feira pelo Jornal de Angola, Tulinabo Mushingi, que falou aos jornalistas após uma audiência com o Presidente da República, João Lourenço, na terça-feira, em Luanda, disse que o país acompanha, há muito tempo, o processo eleitoral angolano, para o qual disponibilizou "apoio financeiro modesto".

O diplomata indicou que a verba será canalizada para promover a tolerância política e aceitação das regras do jogo pelos concorrentes, para que "no final do pleito, vencedores e vencidos se lembrem que todos são filhos da mesma pátria".