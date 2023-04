EUA e Reino Unido apelam a fim imediato de violência no Sudão

Os chefes da diplomacia dos EUA e Reino Unido, reunidos no Japão, num encontro do G7, apelaram esta segunda-feira para a cessação imediata da violência no Sudão, onde confrontos entre paramilitares e o Exército deixaram quase 100 mortos.

"Há uma forte preocupação partilhada sobre os combates, a violência no Sudão, a ameaça que representa para os civis, para a nação sudanesa e até potencialmente para a região", disse o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, após uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly.

Pelo menos 97 civis foram mortos no Sudão, onde tiros e explosões continuavam a abalar Cartum na manhã desta segunda-feira, no terceiro dia de combates entre grupos paramilitares e o Exército do país.