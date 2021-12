EUA enviam mais 336 mil doses de vacinas Covid-19 para Angola

A embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) em Luanda anunciou esta quinta-feira a chegada à capital angolana de 336 mil doses da vacina Johnson & Johnson contra a covid-19, doadas através da iniciativa Covax.

O envio deste lote, o 12.º, eleva para 6.599.199 o total de vacinas enviadas desde agosto pelos Estados Unidos para Angola, tornando o país norte-americano "o maior doador individual de vacinas contra a doença covid-19 a Angola", segundo um comunicado.

As vacinas foram enviadas ao abrigo da iniciativa Covax, numa parceria com a União Africana e a Gavi, a aliança global para as vacinas.

A Covax é uma iniciativa global de aquisição de vacinas para distribuição aos países mais pobres, impulsionada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras organizações para assegurar o acesso global e equitativo ao imunizante.

O comunicado destaca que os EUA já forneceram, até ao momento, mais de 97 milhões de doses a 43 países da África subsaariana.

"Em termos financeiros, desembolsamos mais de 1,9 mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros) em assistência relacionada à covid-19 para necessidades urgentes, como alimentos de emergência e outra ajuda humanitária", lê-se na nota.

A embaixada salienta que "cada dose é uma promessa cumprida e faz parte do compromisso global dos EUA de fornecer 1,1 biliões de doses" e vinca que o país está orgulhoso por "liderar os esforços visando acabar" com a doença covid-19, "que não conhece fronteiras".

A covid-19 provocou pelo menos 5.320.431 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 77 países de todos os continentes, incluindo Portugal.