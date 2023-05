EUA pondera investir 250 milhões de dólares no corredor ferroviário do Lobito

Os Estados Unidos estão a avaliar um potencial financiamento no valor de 250 milhões de dólares (231 milhões de euros) no corredor ferroviário do Lobito, disse a Casa Branca.

Num comunicado divulgado no sábado, a presidência norte-americana disse que o financiamento seria feito através da agência governamental US International Development Finance Corporation (DFC, na sigla em inglês).

O investimento faria parte da iniciativa Parceria para Infraestruturas e Investimentos Globais para países de baixa e média rendimento, lançada pelo Presidente norte-americano Joe Biden e pelo bloco G7.