Eurodeputada de origem cabo-verdiana no Luxemburgo quer reforçar cooperação com Cabo Verde

A eurodeputada Monica Semedo, filha de imigrantes cabo-verdianos no Luxemburgo, disse este sábado que tem "Cabo Verde no coração" e quer reforçar os laços com o país, no final do primeiro encontro com um membro do Governo cabo-verdiano.Eleita em 26 de maio, Monica Semedo, de 35 anos, esteve este sábado reunida com o ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares, Elísio Freire, na Embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo."N ka ta papia kriolu dretu" [não falo bem crioulo], mas tento, tenho uma boa pronúncia", brincou a eurodeputada, explicando que com a mãe fala "uma mistura de luxemburguês, francês e algumas palavras em crioulo", mas percebe "tudo o que ela diz".No final do encontro, a ex-apresentadora de televisão elogiou o arquipélago e prontificou-se a apoiar a cooperação europeia com o país."Cabo Verde é um país exemplar. É um país muito especial, com muita diversidade, uma mistura de África e da Europa, que eu adoro. E como nasci no Luxemburgo, que é também um país de diversidade, adoro a ligação entre os dois países e quero reforçá-la", disse à Lusa.A eurodeputada disse ainda que gostaria de contribuir para a integração dos jovens cabo-verdianos no país."Queremos fazer avançar a comunidade cabo-verdiana aqui no Luxemburgo e também os cabo-verdianos nas ilhas, sobretudo os jovens, para os ajudar a encontrar emprego e assegurar um futuro a esta sociedade", precisou.A eurodeputada, que trocou uma carreira como apresentadora e jornalista do canal de televisão RTL pela política, foi embaixadora da organização não-governamental Aldeias de Crianças SOS, e as visitas que fez a Cabo Verde marcaram-na."A viagem que fiz, ainda como jornalista, em 2007, para visitar o projeto em Santiago e São Vicente, abriu-me os olhos. Às vezes penso no que seria se a minha família tivesse ficado em Cabo Verde, não sei qual teria sido a nossa situação, mas se fosse o caso, gostaria de ter tido o mesmo apoio", contou, frisando que o país também beneficia da cooperação luxemburguesa.A mãe de Monica Semedo, chegada ao Luxemburgo no início da década de 1970, esteve com ela na sede do Partido Liberal (DP) na noite das eleições europeias de maio passado, e ficou orgulhosa com a filha, a eurodeputada garante que é recíproco."Eu estou ainda mais orgulhosa da minha mãe, porque ela conseguiu criar cinco crianças sozinha, após a morte do meu pai", quando tinha nove anos, disse à Lusa."Apesar de a vida como empregada de limpeza ser muito dura, com cinco filhos, ela nunca disse 'não aguento mais', disse sempre 'ok, é preciso continuar', e trabalhou noite e dia. A minha mãe é o meu ídolo", afirmou.A eleição foi motivo de "muito orgulho" para Cabo Verde, disse à Lusa o ministro Elísio Freire, considerando que é "um símbolo da verdadeira integração dos cabo-verdianos no Luxemburgo mas também na Europa"."Temos uma parceria especial com a União Europeia, e termos uma eurodeputada com origem em Cabo Verde dá naturalmente mais força a essa parceria", afirmou.O ministro elogiou ainda o Grão-Ducado, "um país aberto e tolerante", considerando que "tem sido um grande parceiro" e que "é um país especial para Cabo Verde"."Há um programa muito forte com o Luxemburgo na área da formação profissional, da educação e do desenvolvimento local, que nós queremos reforçar", explicou.Monica Semedo nasceu no Grão-Ducado em 1984, filha de imigrantes cabo-verdianos de Santa Catarina, na ilha de Santiago.A mais nova de cinco irmãs, participou num concurso de escolas com três anos, gravando um disco, e começou a apresentar um programa infantil no canal de televisão RTL com 12 anos.Com dois anos, ela e as irmãs foram colocadas num lar para crianças, onde acabariam por ficar durante cinco anos, por razões familiares de que prefere não falar."O importante é que a minha mãe lutou por nós e conseguiu criar-nos sozinha, e é por isso que a admiro", disse.O pai, professor em Cabo Verde, trabalhou nas obras no Luxemburgo e morreu num acidente de viação quando Monica Semedo tinha nove anos.Depois de falhar a eleição para o Parlamento luxemburguês nas últimas legislativas, em outubro, Semedo, licenciada em Ciências Políticas pela Universidade de Trier, na Alemanha, foi a segunda eurodeputada eleita pelo DP, o partido do primeiro-ministro Xavier Bettel.