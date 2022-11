Europa acusada de ser hipócrita por pedir a África que não use combustíveis fósseis

O Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, criticou hoje a "hipocrisia" da Europa por exigir aos países africanos que não usem combustíveis fósseis para produzir energia ao mesmo tempo que a Alemanha planeia abrir uma extensa mina de carvão.

"Durante anos disseram-se que o investimento em combustíveis fósseis em África para os africanos era inaceitável, mas agora a Europa está a desenvolver a sua própria indústria de combustíveis fosseis. Isto é pura hipocrisia e contra os compromissos ocidentais com os objetivos climáticos", assinalou Museveni, na sua conta do Twitter.

"Não aceitamos normas para uns e normas para outros (...) O fracasso da Europa para cumprir os objetivos climáticos não deve ser o problema de África", acrescentou o Presidente ugandês.

Segundo o chefe de Estado, se África aumentasse a produção de eletricidade usando as suas conhecidas reservas de gás natural "a participação do continente nas emissões globais aumentaria apenas de 3% para 3,5%".

"Em troca, o dinheiro ocidental é utilizado em projetos eólicos e solares que recebem aplausos dos corredores dos congressos e das chancelarias da Europa, mas deixam os africanos sem eletricidade quando o vento deixa de soprar e o sol não brilha", lamentou Museveni.

Esta não é a primeira vez que o Presidente do Uganda se queixa, tendo no passado dia 16 de setembro recusado a resolução aprovada pelo Parlamento Europeu para denunciar violações de diretos humanos e contra o meio ambiente durante a construção de um oleoduto entre o Uganda e a Tanzânia.

O vice-presidente do Parlamento ugandês, Thomas Tayebwa, já tinha sublinhado que a resolução representava "o mais alto nível de neocolonialismo e imperialismo contra a soberania do Uganda e da Tanzânia".

O oleoduto, que permitirá ao Uganda distribuir petróleo em mercados de todo o mundo, através de navios de carga, é financiado tanto pela multinacional francesa Total, como pela empresa estatal China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Prevê-se que o oleoduto, que custará cerca de 10 mil milhões de dólares (9,6 mil milhões de euros) e terá 1.450 quilómetros, comece a funcionar em 2025.

Com o oleoduto, o Uganda espera converter-se numa nação exportadora de petróleo, posição a que aspira desde 2006 quando geólogos encontraram a quarta maior reserva de petróleo bruto da África subsaariana, em torno do lago Alberto, na fronteira do Uganda com a República Democrática do Congo (RDCongo).