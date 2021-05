Europa não deu "um euro adicional" para combate à pandemia, diz economista Carlos Lopes

O economista guineense Carlos Lopes disse esta segunda-feira que a União Europeia (UE) não destinou "um euro adicional" à luta contra o covid-19 em África, tendo "desviado" apoios dos programas de desenvolvimento para a compra de vacinas.

"A Europa insiste muito em tudo o que fez para ajudar os africanos a combater a pandemia. Não podemos negar que houve um aumento brutal da ajuda humanitária europeia em direção aos países africanos para a covid-19. O que não se diz é que não houve um euro adicional", disse Carlos Lopes.

O Alto-Representante da UA para as Parcerias com a Europa falava esta segunda-feira na conferência "Segurança e Desenvolvimento. Desafios para Portugal, Europa e África", promovida em parceria pelo Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e pelo Instituto da Defesa Nacional no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.