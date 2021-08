Ex-diretor da "secreta" moçambicana confirma que recebeu 980 mil dólares

O antigo diretor de Estudos e Projetos do Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE) de Moçambique disse esta terça-feira que recebeu 980 mil dólares do dinheiro das "dívidas ocultas", mas afirmou que desconhecia a ilegalidade do pagamento.

Cipriano Mutota, um dos 19 arguidos do processo das dívidas ocultas, disse ter recebido o montante, durante o seu depoimento durante o julgamento do caso, confirmando alegações constantes da acusação do Ministério Público.

"Sim, confirmo, sim, que recebi 980 mil dólares (833 mil euros), em várias parcelas", declarou Mutota, em resposta a perguntas do juiz da causa e do Ministério Público.