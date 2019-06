Ex-presidente de agência reguladora de Cabo Verde detido por peculato e infedilidade

O ex-presidente da Agência de Regulação Económica (ARE) de Cabo Verde Renato Lima foi detido esta terça-feira pela Polícia Judiciária, suspeito da prática dos crimes de peculato e infidelidade, anunciou esta força policial.Segundo a Polícia Judiciária (PJ), a detenção foi feita pela Secção Central de Investigação de Crimes Económicos e Financeiros, em cumprimento de um mandado de detenção do Ministério Público.A mesma fonte adiantou que Renato Lima foi detido fora de flagrante delito e é suspeito da prática de um crime de peculato em concurso aparente com um crime de infidelidade."O indivíduo exerceu funções [de presidente da ARE] entre fevereiro de 2004 e dezembro de 2015, pelo que os crimes terão sido cometidos entre esse período de tempo, no exercício das suas funções", avançou a PJ caboverdiana.A polícia informou que o detido vai ser presente ainda esta terça-feira às autoridades judiciárias, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.Depois de deixar a ARE, Renato Lima presidiu até 2017 à Aeroportos e Segurança Aérea, empresa que administra os aeroportos de Cabo Verde.O atual Governo cabo-verdiano extinguiu a ARE e criou a Agência Reguladora Multissetorial da Economia para a regulação técnica e económica dos setores das comunicações, energia, água e transportes coletivos urbanos e interurbanos de passageiros.