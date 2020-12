Executivo angolano vai adquirir 500 viaturas para transportadores de produtos do campo para a cidade

O Governo angolano vai adquirir 500 viaturas, que serão entregues, em regime de concurso público, a operadores de transporte de mercadoria dos campos para as cidades, anunciou esta sexta-feira o ministro do Comércio e Indústria de Angola.

Victor Fernandes, que falava à imprensa no final da reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, realizada esta sexta-feira sob orientação do Presidente angolano, João Lourenço, disse que serão privilegiadas as províncias de Malanje, Benguela, Huambo, Bié, Cuanza Sul, Cuanza Norte e Namibe, que estão no plano piloto para o desenvolvimento do comércio rural.

O governante angolano referiu que a par das províncias acima citadas podem também beneficiar aquelas onde haja capacidade produtiva assinalável.

Por outro lado, o executivo angolano vai colocar à disposição dos governos províncias 'kits' de terraplanagem, com vista a reparação e manutenção das vias, sobretudo as que vão facilitar o escoamento da produção agrícola do campo para a cidade.

Em declarações à imprensa, o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Marcy Lopes, disse que foram criadas normas que definem os procedimentos de utilização e conservação desses equipamentos.

Segundo Marcy Lopes, esses 'kits' serão utilizados exclusivamente para a satisfação de necessidades coletivas das pessoas, ou seja, para fins públicos.

"Não podem, em circunstância alguma, esses 'kits' serem utilizados para a realização de trabalhos essencialmente particulares, que não tenham uma incidência para a vida pública e a satisfação da maior parte das pessoas", frisou.