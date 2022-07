O velório de José Eduardo dos Santos começou esta segunda-feira em Luanda sem a presença do corpo do ex-Presidente angolano, que continua retido em Barcelona devido às divergências entre as filhas e o Estado angolano sobre a realização do funeral.



O sucessor de Eduardo dos Santos na Presidência angolana, João Lourenço, foi o primeiro a assinar o livro de condolências oficial no recinto preparado para o efeito no Memorial Agostinho Neto, decorado com bandeiras a meia haste e cartazes com o retrato de José Eduardo dos Santos e frases descrevendo o antigo chefe de Estado como “um bom patriota” e “um homem do povo”.









Ver comentários