Explorador de diamantes morre após tiroteio com polícia moçambicana

Um garimpeiro ilegal [explorador de diamantes] morreu e outros dois ficaram gravemente feridos durante uma troca de tiros com agentes da polícia moçambicana no distrito de Pebane, na Zambézia, centro do país, disse hoje à Lusa fonte da corporação.

O caso ocorreu na tarde de quarta-feira quando um grupo de garimpeiros invadiu uma mina detida por chineses naquele distrito, arrancando duas armas de fogo aos agentes de segurança privada da empresa no local, disse Miguel Caetano, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM), na Zambézia.

A empresa contactou a polícia, que terá tentado persuadir o grupo de garimpeiros invasores a abandonar o local.

Os garimpeiros "responderam com tiros", obrigando a polícia "a disparar", referiu o porta-voz da PRM.

"Na troca de tiros, três dos garimpeiros foram alvejados, dos quais dois ficaram gravemente feridos", enquanto "um perdeu a vida no hospital", acrescentou.

"Os dois feridos foram transferidos depois ao Hospital Distrital de Mocuba", naquela província, acrescentou a PRM, referindo que foram recuperadas as armas de fogo tiradas aos seguranças da mina.