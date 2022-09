Explosão de camião-cisterna na RDCongo faz sete mortos e 16 feridos

Pelo menos sete pessoas morreram quarta-feira à noite e 16 ficaram feridas na explosão de um camião-cisterna na província de Congo Central, no oeste da República Democrática do Congo (RDCongo), informaram hoje as autoridades.

"O balanço provisório é muito duro: Sete mortos e 16 [feridos] com queimaduras graves. Estão em curso operações de desobstrução de vias para desimpedir engarrafamentos de trânsito", disse o governador da província, Guy Bandu, na sua conta da rede social Twitter.

O acidente, cuja causa não é conhecida neste momento, ocorreu na estrada nacional RN1, perto da cidade de Mbuba, em território de Madimba, cerca de 120 quilómetros a oeste de Kinshasa.

"É tempo de tomar medidas drásticas e corajosas para reforçar a regulamentação do transporte, especialmente de produtos inflamáveis, a fim de pôr fim a este ciclo de acidentes. A RN1 não deve ser um cemitério. O caminho-de-ferro continua a ser a única alternativa", salientou Bandu.

Meia centena de pessoas morreram em outubro de 2018 e outras cem ficaram feridas com queimaduras, também no Congo Central devido a um acidente rodoviário envolvendo outro camião com combustível.

Em julho de 2010, pelo menos 232 pessoas foram mortas e 107 ficaram gravemente feridas quando um camião-cisterna explodiu na cidade de Sange, na província oriental do Kivu Sul.