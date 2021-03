Explosão de carro-bomba provoca pelo menos 20 mortes na capital da Somália

Abdulkadir Aden, revelou que "transportamos 20 mortos e 30 feridos do local da explosão".

Pelo menos duas dezenas de pessoas morreram e 30 ficaram feridas na sequência de uma explosão de um carro, em frente a um restaurante em Mogadíscio, capital da Somália, esta sexta-feira à noite.Uma testemunha no local descreveu que um carro "em alta velociadade" explodiu, deixando "uma nuvem de fumo".As autoridades acreditam que possa tratar-se de um atentado por parte do grupo 'Al Shabaad', com ligações ao Daesh, de forma a derrubar o governo.À Agência Reuters, o fundador dos serviços de ambulância 'AAMIN',