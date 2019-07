Explosão de engenho faz um morto e um ferido na província angolana do Bié

A explosão de uma mina provocou a morte de uma mulher e ferimentos noutra na aldeia Chimbuio, município do Andulo, província angolana do Bié, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Desminagem (INAD) local.Segundo o chefe de segurança do INAD do Bié, Valdemar Chipangue, o incidente ocorreu no domingo, quando a mulher, de 58 anos, com perturbações mentais, transportou da floresta para casa o engenho.Valdemar Chipangue, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, contou que, em casa, a mulher arremessou o objeto contra o chão, causando a explosão deste e, em consequência, a sua morte imediata e o ferimento de outra pessoa.O responsável avançou que este mês foram destruídos 37 minas e 694 engenhos explosivos não detonados, no município de Camacupa, província do Bié, pela 6.ª brigada de desminagem da Casa de Segurança do Presidente da República.Este é o segundo acidente com mina registado desde sexta-feira em Angola, tendo o último causado a morte de três menores e o ferimento de dois outros.