Explosão de morteiro mata duas crianças e deixa outras duas feridas no Huambo

Duas crianças morreram e outras duas ficaram gravemente feridos, na sequência da explosão de um engenho, no município do Ukuma, província angolana do Huambo, informou esta terça-feira a polícia.O acidente ocorreu esta segunda-feira, depois de as crianças, com idades entre os 10 e 13 anos, terem feito uma fogueira para se aquecerem.Segundo o sub-chefe do gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional, Horácio Mendonça, a explosão foi causada por um morteiro de RPG-7, implantado no local onde os menores acenderam a fogueira.O último acidente noticiado pela imprensa angolana foi registado em finais de junho, que resultou no ferimento de cinco crianças da mesma família, na província de Benguela.Num outro caso, ocorrido em maio, nove crianças ficaram feridas na província do Bié.Os acidentes com minas ainda são recorrentes, fruto de mais de três décadas de guerra civil, com vários intervenientes.