Explosão provoca 14 feridos graves em Angola

Uma explosão de um camião que carregava alcatrão provocou esta sábado 14 feridos graves na província de Cabinda, em Angola, dos quais dez de nacionalidade chinesa e quatro angolanos, segundo uma fonte médica.De acordo com a mesma fonte, que pediu anonimato, as vítimas terão queimaduras graves e foram evacuadas através dos meios aéreos das Forças Armadas Angolanas para o Hospital Neves Bendinha (Hospital dos Queimados), em Luanda.O acidente aconteceu fora da cidade de Cabinda, por volta das 16h00, segundo a fonte, que não soube precisar o local, nem dar mais detalhes sobre o que esteve na origem da explosão.O jornal online Voz da América (VOA) adianta que a explosão aconteceu numa fábrica de produção de betão betuminoso, localizada na aldeia de Chiazi a 10 quilómetros da cidade de Cabinda.A médica, que esteve a prestar assistência aos feridos no hospital provincial de Cabinda, relatou que os feridos têm queimaduras em "90% do corpo".