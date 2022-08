Extremismo no Sahel avançou para sul e atinge países litorais da África Ocidental

O extremismo violento que atormenta o Sahel avançou para sul e ameaça cada vez mais os países costeiros da África Ocidental, que devem aprender com os erros dos seus vizinhos e evitar uma resposta exclusivamente militar, defendem especialistas.

O que começou há uma década como uma preocupação no norte do Mali estendeu-se a outros países do Sahel, como o Níger e o Burkina Faso, e atinge agora o norte de vários países costeiros da África Ocidental.

Na Costa do Marfim, Gana, Togo e Benim, o extremismo violento "está às portas e já não é apenas uma ameaça", disse à Lusa Sampson Kwarkye, investigador do gabinete do Instituto de Estudos de Segurança (ISS) para a África Ocidental, Sahel e Bacia do Lago Chade.