Familiares de José Eduardo dos Santos pedem privacidade

A família do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, que está internado há mais de uma semana numa clínica de Barcelona, confirmou ontem que o seu estado de saúde é "crítico e delicado" e pediu privacidade neste "momento difícil"."A família do engenheiro José Eduardo dos Santos, que agradece todas as mensagens de carinho, apoio e as orações que tem recebido, solicita que, neste momento tão difícil, seja respeitada a sua privacidade", afirma o comunicado enviado à Agência Lusa, explicando, pela primeira vez, que o antigo Presidente "sofreu uma paragem cardiorrespiratória" no dia 23 na sequência de uma queda na sua casa, em Barcelona, "e após ter sido socorrido por uma equipa médica, foi encaminhado para um hospital, tendo sido internado na Unidade de Cuidados Intensivos".A equipa médica "continua a monitorizar o seu estado de saúde e as complicações neurológicas que resultaram da paragem cardiorrespiratória", sendo "crítico e delicado o seu quadro clínico", refere o comunicado.O antigo Presidente angolano, de 79 anos, foi colocado em coma induzido quando deu entrada no hospital. Esta terça-feira, os médicos tentaram reverter o processo mas não tiveram sucesso, tendo determinado que sofreu lesões cerebrais irreversíveis.As filhas, Isabel e Tchizé dos Santos, contrataram entretanto uma advogada para impedir que as máquinas que o mantêm vivo sejam desligadas e acusaram a mulher do ex-Presidente, os médicos e o Governo angolano de pretenderem "acelerar" a sua morte, tendo-se mesmo dirigido ontem à polícia para pedir proteção para o pai no hospital.Exigiram ainda a realização de análises para investigar.