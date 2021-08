Famílias vendem casas para pagar resgate dos filhos raptados na Nigéria

Em maio de 2021, um grupo armado raptou estudantes de uma escola islâmica na cidade de Tegina, na Nigéria. Foram levados mais de 130 estudantes. Os familiares das crianças têm vendido as suas posses para poderem pagar o resgate.Sete dos 11 filhos de Abubakar Adam foram raptados. Depois de vender o carro, um terreno e esvaziar as suas poupanças, Adam deixou no mato três milhões de nairas, o equivalente a 7 300 dólares, para os raptores. Seguiram-se outras famílias com filhos igualmente raptados.Nos últimos meses grupos armados têm sequestrado alunos de escolas e universidades no norte Norte da Nigéria. Segundo a Reuters, desde dezembro foram raptados mais de 1000 estudantes.Os raptores acumularam mais de 18 milhões de dólares em regastes entre junho de 2011 e março de 2020 só no país. A estimativa é avançada pelo SBM Intelligence, uma consultora que conduz diversas pesquisas em geopolítica.