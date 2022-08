Fattu Djakité está a caminho com o álbum “Praia-Bissau”

A cantora Fattu Djakité é da Guiné Bissau e de Cabo Verde. Com cinco anos de idade deixou Bissau com a mãe, a avó e a irmã e a cidade da Praia foi o destino. Já lá vão 25 anos a viver em Cabo Verde. A paixão pela música manifestou-se cedo: "A minha avó dizia que eu ficava sempre em frente da TV a ver as publicidades. Dançava todas as músicas", recorda a cantora.

Uma das gravações mais recentes de Fattu Djakité é o tema "Madalena". "É um pontapé de saída para mostrar que a Fattu Djakité está a caminho. Fizemos um cover da música do Tcheka. Um cover à capela para mostrar o meu potencial vocal, a minha performance", revela Fattu.

O álbum "Praia-Bissau" é o novo projeto da cantora, um convite que faz para uma viagem à Guiné-Bissau. "Tenho muito da Guiné-Bissau. Sempre esteve presente em minha casa a cultura e o crioulo. E também a cultura de Cabo Verde. É uma viagem que estamos a fazer de volta para Bissau", conta a cantora.

No disco constam ritmos de Bissau e Cabo Verde, assim como os seus crioulos, mas também há alguma influência brasileira. O álbum foi gravado no Rio de Janeiro, pelo produtor Maurício Pacheco, que já trabalhou com nomes como Vanessa da Mata.



"Tenho uma mistura mundial no meu álbum. É uma riqueza do mundo. É o que eu quero representar e fazer, esta união entre Guiné e Cabo Verde, como fez Amílcar Cabral. Eu quero ser essa ponte", afirma Fattu Djakité , que falou ao CM durante o Atlantic Music Expo, em Cabo Verde.



Música e ativismo social

Ativista social com grande presença nas redes sociais, Fattu alerta para a necessidade de informar, principalmente as mulheres, sobre temas como independência e autoestima. "Em pleno século XXI, eu acho muito importante as mulheres sentirem-se livres financeiramente. Terem saúde mental e consciência, para não sofrerem abusos. E serem eles mesmas. Eu sou mãe de dois meninos. E mesmo assim nunca parei. Sempre estive na estrada. Doze dias após o parto eu já estava no palco", revela.



"Sinto-me muito completa por poder ser mãe e ser artista. Às vezes é muito difícil, mas não é impossível quando arranjamos um jeito. Quero trazer isso às mulheres. Que nós somos fortes, somos mesmo a força da Humanidade, da natureza. E temos que seguir isso com plena atitude. Com força mesmo", remata a cantora.