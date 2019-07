Ferro Rodrigues em Angola para reforçar cooperação bilateral entre os dois parlamentos

O presidente da Assembleia da República de Portugal chega quinta-feira a Luanda para o reforço dos laços de amizade e de cooperação bilateral entre os parlamentos dos dois países.Segundo uma nota da Assembleia Nacional de Angola, Eduardo Ferro Rodrigues inicia o seu programa de visita, que termina na terça-feira, com conversações oficiais entre as delegações dos dois parlamentos.Eduardo Ferro Rodrigues tem como ponto mais alto da sua visita uma audiência com o Presidente de Angola, João Lourenço.O programa de visita reserva ainda um encontro com o governador da província de Luanda, Sérgio Rescova Joaquim, e visitas a locais históricos e culturais da capital angolana, nomeadamente o Memorial António Agostinho Neto, o primeiro Presidente da República de Angola.A visita de Eduardo Ferro Rodrigues realiza-se à margem da IX Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP), que vai decorrer de 08 a 10 deste mês, em Luanda.