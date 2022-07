Fiança de pai e filho acusados de tráfico de 39 moçambicanos agendada para sexta-feira

Um tribunal da África do Sul adiou para sexta-feira a continuação da audiência do pedido de liberdade condicional mediante fiança de dois sul-africanos, pai e filho, acusados de tráfico de 39 moçambicanos, incluindo nove menores de 5 anos.

De acordo com o porta-voz da polícia de investigação criminal (Hawks, no acrónimo em inglês) de Mpumalanga, Dineo Lucy Sekgotodi, o processo de fiança dos detidos Cornelis Johannes Uys, de 60 anos, e do seu filho, Cornelis Johannes Albertus Uys, de 23 anos, foi adiado depois de uma segunda comparência no Tribunal da Magistratura, em Belfast, na terça-feira.

O porta-voz revelou que Uys e o filho, que foram detidos há duas semanas, tinham já comparecido perante o tribunal na segunda-feira, juntamente com os co-acusados de nacionalidade moçambicana, Carlos Bernardo Guambe, de 34 anos, e Gabriel Bernardo Guambe, de 32 anos.

O porta-voz da Hawks adiantou à imprensa local que os irmãos moçambicanos abandonaram o pedido de fiança, devendo comparecer novamente em tribunal na próxima segunda-feira, 18 de julho.

Os dois moçambicanos foram detidos no mês passado numa fazenda agrícola, em Dullstroom, uma pequena cidade na província de Mpumalanga, segundo a polícia sul-africana.

Na operação, a polícia resgatou 39 pessoas, incluindo sete mulheres e nove crianças menores de 5 anos, e 23 homens com mais de 18 anos, referiu na altura a força de segurança sul-africana em comunicado, a que a Lusa teve acesso.

A quadrilha de homens é acusada de operar uma rede de tráfico de pessoas a partir de Moçambique, segundo a polícia sul-africana.