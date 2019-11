FIFA anuncia investimento de seis milhões de dólares no futebol angolano

A FIFA vai investir seis milhões de dólares (cerca de 5,4 milhões de euros) em Angola ao longo dos próximos quatro anos, anunciou o presidente daquele organismo internacional, Gianni Infantino, esta quinta-feira em Luanda.

"A FIFA quer investir no futebol. Vamos investir nos próximos quatro anos, em Angola, seis milhões de dólares em projetos de infraestruturas, um centro técnico e, também muito importante, no futebol feminino, que vive uma época de sucesso muito grande", anunciou Infantino aos jornalistas, à saída de uma audiência com o Presidente da República de Angola, João Lourenço.

Mais do que mensagem desportiva, o presidente da FIFA disse que esta é também "uma mensagem de igualdade" para as mulheres que jogam futebol, que "é um desporto fantástico".

"Estamos a trabalhar para fazer crescer o futebol em Angola", assinalou, salientando que neste país "o futebol é mais do que um desporto, é esperança, sorrisos, vida, para muita gente".

O responsável da FIFA sublinhou que "as bases já estão lançadas", elogiando a participação de Angola no mundial sub-17 no Brasil, faltando, no entanto, detalhes que terão de ser acertados com a Federação Angolana de Futebol e com o governo provincial de Luanda, que também tutela as infraestruturas desportivas.

"Vamos definir os detalhes. O dinheiro está à disposição e vai ser investido em projetos como o centro técnico e o futebol feminino", resumiu.

A visita do presidente da FIFA enquadra-se num périplo a África, que inclui Moçambique, Madagáscar, Malaui, Lesoto e República Democrática do Congo.

O programa da visita a Angola inclui uma visita aos Campos de São Paulo, em Luanda, à sede social da Federação Angolana de Futebol (FAF), e encontros com os dirigentes da FAF e com o governador provincial de Luanda, Luther Rescova.

Da delegação da FIFA fazem parte a secretária-geral da organização, Fatma Samoura, o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Ahmad Ahmad, uma lenda do futebol, o camaronês, Samuel Eto'o, bem como o presidente da Fundação FIFA, o ex-futebolista francês Youri Djorkaeff.