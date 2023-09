Figura histórica zulu Buthelezi morre aos 95 anos

O líder histórico do partido sul-africano Inkatha e figura respeitada dos zulus, Mangosuthu Buthelezi, morreu este sábado, aos 95 anos, anunciou o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

"É com profunda tristeza que anuncio a morte do príncipe Mangosuthu Buthelezi, primeiro-ministro tradicional do rei e da nação Zulu, fundador e presidente emérito do partido Inkatha", declarou Ramaphosa num comunicado citado pela agência francesa AFP.

Ramaphosa saudou um "líder formidável que desempenhou um papel importante na história" da África do Sul "durante sete décadas".