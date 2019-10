Filha de Eduardo dos Santos perde mandato de deputado

A filha mais nova do ex-presidente José Eduardo dos Santos, foi esta terça-feira expulsa do parlamento angolano por proposta do próprio MPLA.



Tchizé dos Santos está há vários meses fora de Angola, e já tinho sido avisada pela Comissão de Mandatos e Ética e Decoro Parlamentar em setembro passado.

Tchizé justificou, por carta, a sua ausência do País alegando razões de saúde dos filhos. Esta terça-feira o parlamento procedeu à votação da sua perda de mandato com os votos a favor do MPLA e da UNITA