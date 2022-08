Filha de José Eduardo dos Santos acusa Espanha de cumplicidade na "humilhação internacional" do pai

Uma das filhas do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos acusou este domingo Espanha de "ser cúmplice na humilhação internacional de um dos maiores heróis africanos" ao entregar o corpo à viúva, Ana Paula dos Santos.

Numa publicação partilhada na sua conta na rede social Instagram, Tchizé dos Santos defendeu que "a Espanha está a ser cúmplice na humilhação internacional de um dos maiores heróis africanos, José Eduardo dos Santos. 'Que verguenza' [que vergonha]... que tristeza...".

"As instituições do vosso país entregaram o cadáver de um dos maiores heróis africanos à sua ex-mulher separada há 5 anos, contra a vontade da maioria dos seus filhos, para ser levado de Espanha e ir ser humilhado pela ditadura de Angola que o perseguiu até à morte", escreveu Tchizé dos Santos, dirigindo-se ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e ao presidente do Partido Popular, Alberto Nu´n~ez Feijo´o.