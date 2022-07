Após terem contratado um advogada para travar que desligassem as máquina de suporte de vida a José Eduardo dos Santos, que se encontra em estado crítico num hospital de luxo em Barcelona, as filhas do ex-presidente de Angola avançaram com um pedido de proteção policial.

De acordo com a SIC, Isabel dos Santos e ‘Tchizé’ dos Santos foram à polícia e apresentaram formalmente o pedido para que o pai seja protegido pelas autoridades no Centro Médico Teknon. O pedido surge depois de suspeitas estalar uma verdadeira guerra familiar que até inclui suspeitas de envenenamento.

Isabel e ‘Tchizé’ acusam a mulher do ex-presidente de pretender "acelerar" a morte do antigo chefe de Estado, de 79 anos, e chegaram mesmo a contratar uma advogada para garantir que as máquinas não são desligadas sem o seu consentimento.

Manifestaram ainda dúvidas sobre o acidente que deixou o ex-PR em coma, levantando suspeitas de envenenamento. Serão estas suspeitas que levaram as filhas de dos Santos a pedir que esta seja protegido pela polícia.