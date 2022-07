Os filhos mais velhos do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos comprometeram-se, em carta enviada à Agência Lusa, a aceitar a realização do funeral do pai em Luanda após as eleições, mas pedem em troca uma amnistia geral. No entanto, Tchizé dos Santos, cuja assinatura aparece na carta, desmentiu ter assinado qualquer documento e garantiu que nunca pediria uma amnistia porque isso seria a mesma coisa que reconhecer que foram cometidos crimes.









Segundo o documento, a família compromete-se a colaborar na realização de um funeral nacional após as eleições de 24 de agosto e pede um mausoléu para acolher os restos mortais do ex-Presidente. Sugere ainda que a consolidação do legado político de Eduardo dos Santos exige “a adoção de uma lei de amnistia geral e o fim dos processos judiciais e institucionais contra muitos angolanos”.

A carta, enviada à Lusa pela assessoria de imprensa da filha mais velha, Isabel dos Santos, está assinada por cinco dos filhos do falecido Presidente angolano: Isabel, Tchizé, José Filomeno, Joess e ‘Coreon Dú’. Tchizé, porém, demarcou-se do seu conteúdo, garantindo que não assinou carta nenhuma nem teve conhecimento de nada. “Eu não assinei essa carta, não tive conhecimento e não assinei. (...) Nenhum dos meus irmãos me informou que tivesse escrito, assinado ou mandado essa carta. Eu duvido que seja verdadeira porque ninguém me informou da sua existência”, disse a ex-deputada do MPLA, acrescentando: “O que eu quero que fique bem claro é que eu lutei pela honra e dignidade do meu pai até às últimas consequências e uma dessas lutas inclui não aceitar nem pedir amnistia alguma, porque o meu pai não roubou ninguém e eu não tenho de servir de bode expiatório para os roubos de outras pessoas do MPLA, incluindo João Lourenço, Ana Dias Lourenço e a sua máquina e os seus amigos, que agora querem dar a entender que vão fazer uma amnistia porque a família dos Santos pediu”, acusa.