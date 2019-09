Filomeno dos Santos e ex-governador do Banco Nacional de Angola já têm julgamento marcado

O antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, e o ex-governador do banco central Valter Filipe da Silva começam a ser julgados em 25 deste mês, por peculato, entre outros crimes, anunciou fonte judicial.

Em causa está a suposta transferência irregular de 500 milhões de dólares (452 milhões de euros) do Banco Nacional de Angola para um banco britânico, em setembro de 2017.

Uma nota de imprensa do Tribunal Supremo de Angola, a que agência Lusa teve esta sexta-feira acesso, refere que a Câmara Criminal daquele tribunal marcou para o dia 25 de setembro o início do julgamento do processo de arguição criminal, em que são arguidos Valter Filipe Duarte da Silva, José Filomeno de Sousa dos Santos, Jorge Gaudens Pontes Sebastião e António Samalia Bule Manuel.