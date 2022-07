Fisco moçambicano acusa Galp em caso que petrolífera desconhece e estranha

Um dirigente da Autoridade Tributária (AT) de Moçambique acusou postos de combustível da Galp de cometerem irregularidades na faturação e compras, indiciando fuga ao fisco, num caso que a petrolífera desconhece e estranha.

"Claramente que as bombas desta empresa têm seguido um procedimento irregular", disse Domingos Muconto, diretor-geral de Impostos da AT, citado pelo jornal diário Notícias, que hoje fez manchete com o assunto.

Muconto dirigiu uma equipa de inspeção a postos de Maputo, na segunda-feira, onde disse aos jornalistas que há um "procedimento irregular" com faturação manual "que está fora do circuito tributário" e com compras de combustível para mais que um posto, "provavelmente" desviando parte dele do fisco.