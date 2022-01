O violento incêndio que destruiu grande parte do Parlamento sul-africano, na Cidade do Cabo, e que, segunda-feira, teve um reacendimento, poderá ter tido mão criminosa. Esta é a principal linha de investigação da polícia que leva, esta terça-feira, a tribunal um homem suspeito de arrombamento, roubo e fogo posto.





O homem, de 49 anos, foi avistado pelos serviços de segurança dentro do edifício do Parlamento e detido, ainda no domingo, com artigos roubados. Terá entrado no edifício através de uma janela. A presidente do Parlamento, Mapisa-Nqakula, disse que o relatório da polícia sobre a detenção ainda não está disponível, mas classificou o incêndio como um “ataque” deliberado ao Parlamento e uma “ameaça” à democracia da África do Sul.