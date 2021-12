Fome e doenças causadas por alterações climáticas terão matado 260 mil crianças na África Oriental

Mais de 260 mil crianças com menos de cinco anos terão morrido de fome extrema ou doenças relacionadas na África Oriental, desde janeiro, devido às secas e inundações decorrentes das alterações climáticas, segundo a organização Save the Children.

Com base em dados compilados pela ONU, a Save the Children avaliou as taxas de mortalidade por casos não tratados de desnutrição aguda grave em crianças menores de cinco anos em oito países da África Oriental e, utilizando uma estimativa conservadora, a organização de ajuda humanitária estima que cerca de 262.500 crianças desnutridas agudamente podem ter morrido desde o início do ano.

A África Oriental está atualmente a sofrer os impactos devastadores das alterações climáticas, com emergências concomitantes como secas e inundações em toda a região, levando a deslocações em massa e à fome severa.