Força aérea da Nigéria diz ter matado mais de 70 alegados extremistas islâmicos

A força aérea da Nigéria anunciou que matou mais de 70 alegados membros do grupo extremista do Daesh, no norte do país, junto à fronteira com o Níger.

A zona do lago Chade, onde a Nigéria disse ter lançado ataques aéreos, é conhecida por acolher combatentes do Daesh na África Ocidental (ISWAP), um grupo extremista islâmico ativo desde 2016.

Juntamente com os rivais mais antigos, Boko Haram, as duas fações mataram mais de 40 mil pessoas na última década e mais de dois milhões de pessoas abandonaram as suas casas devido à violência.