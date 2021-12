As forças militares conjuntas em Cabo Delgado abateram 10 insurgentes durante confrontos naquela província no norte de Moçambique, anunciou esta quinta-feira o ministro da Defesa.

"As forças [conjuntas] atacaram uma base, onde abateram 10 terroristas e neste momento ainda decorrem operações de limpeza", disse Cristóvão Chume, à margem de um encontro com o ministro da Defesa, Justiça e Segurança do Botswana, Thomas Kagiso, em Maputo.