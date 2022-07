Forças Armadas vão recolher material médico para a Guiné-Bissau

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), Silva Ribeiro, anunciou esta quarta-feira que as Forças Armadas vão lançar "muito brevemente" uma campanha para a recolha de material médico e de enfermagem destinado à Guiné-Bissau.

Em declarações aos jornalistas em Ponta Delgada, após a apresentação das novas valências do Comando Operacional dos Açores, o almirante Silva Ribeiro anunciou que, após a recolha de livros escolares, o "próximo objetivo" para a Guiné-Bissau passa pela angariação de material médico.

"O que vamos lançar muito brevemente é uma campanha de recolha de material que possa ser usado em atos de enfermagem e em atos médicos", avançou.

O CEMGFA lembrou ainda que as Forças Armadas estiveram recentemente na Guiné-Bissau, onde ajudaram a reparar os serviços de saúde.

"Nós reparámos as enfermarias dos serviços de saúde da Marinha e da Força Aérea nesse país, mas essas enfermarias prestam cuidados não só aos militares, mas também aos civis", apontou.

Silva Ribeiro agradeceu ainda aos açorianos que doaram livros para as campanhas das Forças Armadas naquele país africano.

"Queria deixar uma mensagem de profundo agradecimento às pessoas que aqui na Região Autónoma dos Açores recolheram livros do sexto ao nono ano que fornecemos à Guiné-Bissau. Foi um sucesso enorme", afirmou.

E acrescentou: "Estive muito recentemente naquele país e tive das mais altas autoridades, desde o Presidente da República até aos professores da escola e os meninos, uma manifestação de grande satisfação".

No início do mês, o CEMGFA realizou uma visita de trabalho à Guiné-Bissau, durante a qual doou 20 toneladas de livros e material escolar a várias escolas e visitou dois centros de saúde, na Marinha e Força Aérea guineense, recuperados com o apoio de Portugal, e entregou uma ambulância às Forças Armadas guineenses.

António Silva Ribeiro foi condecorado com a Ordem Nacional de Mérito, Cooperação e Desenvolvimento pelo Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.