Forças de Segurança da Guiné-Bissau recebem formação em ordem pública e liberdade de expressão

Um grupo de agentes das forças de segurança da Guiné-Bissau iniciou esta quarta-feira uma formação em ordem pública e liberdade de expressão para a "construção da confiança em processos democráticos", anunciou, em comunicado, a Organização das Nações Unidas, em Bissau.

O objetivo da formação, que será dada a 80 agentes e vai decorrer até sexta-feira, é "contribuir para a construção da confiança em processos democráticos na Guiné-Bissau através do desenvolvimento da manutenção da ordem pública com respeito pelos direitos humanos e liberdade de expressão".

"A liberdade de expressão é um dos pilares da democracia e do desenvolvimento social e democrático, mas não é absoluta, por isso deve ser exercida com responsabilidade e respeito pelos direitos e a dignidade das pessoas", afirmou o chefe de gabinete do ministro do Interior, Mamadu Djalo, na abertura da formação.

Segundo Mamadu Djaló, as autoridades devem "garantir um ambiente seguro e propício "para a liberdade de expressão" e ao mesmo tempo "combater discursos de ódio potenciadores de divisões na sociedade".

A formação decorre no âmbito do projeto "Estabilização Política e Reforma através da Construção da Confiança e Diálogo Inclusivo", do Fundo de Construção da Paz, que está a ser implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Fundo das Nações Unidas para a População e Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).