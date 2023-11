Fra Brok: O rock’n’roll de Frank Cavaquim na Fusão Crioula de Khyra Tavares

Khyra Tavares nasceu na cidade da Praia, ilha de Santiago. Como é costume em Cabo Verde, foi na igreja que teve o primeiro contacto com a música. Estudou guitarra com Quim Alves, Ângelo Brito, e Ney Bettencourt, que foi professor de Pantera, com quem teve aulas em conjunto.



"Das bandas da igreja comecei a tocar em pubs, como o Tex, muito famoso pela música. E nos concertos comecei logo a fazer a bossa nova, que foi o meu primeiro amor", revela Khyra, que assim confirmou que era música que queria fazer. Pegou na sua guitarra e foi para a estrada.





Viveu nos Estados Unidos da América, onde atuou em galerias de arte e em alguns festivais de jazz. Voltou a São Vicente a convite de Hernâni Moreira para um desfile de moda. "Vi que em São Vicente a vibração era mais alta com a música. A capital é a Praia, tem outras coisas a acontecer, mas o Mindelo é a capital cultural", recorda a cantora, que em São Vicente, onde vive atualmente, encontrou artistas com uma grande abertura e que se adaptaram facilmente ao estilo da sua música.Em 2022 fez uma tournée na Alemanha e apercebeu-se que os europeus já conhecem o jazz e o blues, mas não conhecem a música cabo-verdiana. Sentiu então a necessidade de interpretar as músicas da sua terra. "O que me sai, obviamente, vem com as influências todas das músicas que ouço e aprendi a tocar, a bossa nova, o blues, o jazz", diz Khyra Tavares, que esteve em Portugal para uma série de concertos que passaram pelo B.Leza, Malandro do Marquês e Centro Cultural de Cabo Verde."Ao regressar a Portugal, decidi criar o projeto Fusão Crioula para tocar a música de Cabo Verde à minha maneira. O funaná, eu cresci com o funaná e com a tabanca, que por acaso foi o único a não ser alterado, porque já tem um ritmo muito parecido com o fast rock ou com o tecno", revela Khyra Tavares, que na Fusão Crioula faz a sua versão de temas de Pantera, Tcheka, ou Eugénio Tavares.Fra Brok é o primeiro single editado de quatro que tem preparados. A música foi criada por Frank Cavaquim, que era um fã dos Beatles. Foi escrita para o Luís Morais, o líder da banda Voz de Cabo Verde. Fra Brok (furar buracos) é o que acontece quando uma pessoa está a tentar a vida, de um lado para o outro, sem sossego e um bocadinho desorientada", esclarece a cantora.A ideia de fazer esta música surge a partir de um projeto que não inclui originais. Pesquisou algumas músicas que achou que teriam a ver com ela, foi aos anos sessenta de Cabo Verde e encontrou o Fra Brok. "Ao encontrar a música escolhemos um produtor, que é o Khaly Angel, que me perguntou como queria fazer a versão. Pedi-lhe para fazer uma versão parecida comigo. Ele fez essa versão muito boa, o Fra Brok atual, que já era, primordialmente, um material muito bom, mais à frente do seu tempo", descreve a cantora Khyra Tavares, que quando terminar a tournée, regressa a casa no Mindelo, para uns merecidos mergulhos na praia da Laginha.