França condena tentativa de golpe na Guiné-Conacri e pede libertação de Condé

A França condenou este domingo "a tentativa de tomada do poder pela força" na Guiné-Conacri e apelou à "libertação imediata e incondicional" do Presidente Alpha Condé, de acordo com uma declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Paris "junta-se ao apelo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) para condenar a tentativa de tomada do poder pela força" e "apela ao regresso à ordem constitucional", escreveu o porta-voz adjunto do Quai d'Orsay, depois de oficiais das forças especiais guineenses terem anunciado que capturaram o chefe de Estado e "dissolveram" as instituições.

As forças especiais da Guiné-Conacri anunciaram este domingo ter capturado o Presidente Alpha Condé e "dissolvido" as instituições depois de, durante várias horas ao longo da manhã, terem sido ouvidos tiros de armas automáticas próximo do palácio presidencial, no centro de Conacri, capital da Guiné-Conacri, e ser visível a movimentação de tropas nas ruas, segundo relatos das agências de notícias internacionais.