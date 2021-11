França doa mais de 500 mil vacinas contra Covid-19 a Moçambique

O Governo da França doou a Moçambique 501.600 doses de vacinas AstraZeneca contra a covid-19, no âmbito do contributo do executivo francês para o mecanismo internacional COVAX, anunciou em comunicado a embaixada daquele país europeu em Maputo.

Em nota de imprensa, a embaixada da França refere que os fármacos vão reforçar a estratégia do Governo moçambicano de imunização da população contra a covid-19.

O país africano já recebeu de parceiros internacionais cerca de quatro milhões de doses de vacinas contra a covid-19.

O COVAX é um mecanismo internacional impulsionado pela Organização Mundial da Saúde para a distribuição gratuita de vacinas contra a covid-19 aos países pobres.

O Ministério da Saúde de Moçambique anunciou ter recebido 924 mil unidades de máscaras cirúrgicas doadas pelo Governo da Alemanha.

O país tem um total acumulado de 1.934 mortes e 151.414 casos de covid-19, 98% dos quais recuperados.

A covid-19 provocou pelo menos 5.078.208 mortes em todo o mundo, entre mais de 251,87 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.