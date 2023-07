França e Organização da Francofonia condenam tentativa de golpe de Estado no Níger

A França condenou esta quarta-feira "qualquer tentativa de tomada do poder pela força" no Níger, o principal aliado da França no Sahel, e apelou ao "restabelecimento das instituições democráticas" no país.

"A França está preocupada com os acontecimentos que se desenrolam no Níger e está a acompanhar de perto a evolução da situação", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

O Presidente do Níger denunciou uma tentativa de golpe de Estado hoje por parte de elementos da guarda presidencial e garantiu que o exército ripostará se não recuarem.