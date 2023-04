França, EUA e Turquia começam a retirar cidadãos e pessoal diplomático do Sudão

Estados Unidos da América, França e Turquia anunciaram a retirada de diplomatas e membros das embaixadas do Sudão. Biden defendeu, este sábado, um "cessar-fogo incondicional e imediato".O escalar das tensões no país africano obrigou Joe Biden a redigir um comunicado onde comunicou as intenções de remover do país os membros da embaixada americana. "As partes em confronto devem implementar um cessar-fogo incondicional e imediato. Devem permitir acesso humanitário e respeitar a vontade dos sudaneses", afirma o presidente norte-americano, citado pela Reuters.Também a Turquia anunciou que a retirada de cidadãos começa este sábado.Os confrontos, que colocam frente a frente fações militaras rivais, começaram em Cartum, capital do Sudão, a 15 de abril, e já provocaram a morte de mais de 400 pessoas.