Frelimo vence eleições em Moçambique

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e o seu candidato presidencial, Filipe Nyusi, venceram com maiorias folgadas as eleições de 15 de outubro, segundo os resultados oficiais este domingo divulgados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).Filipe Nyusi foi reeleito para um segundo mandato diretamente à primeira volta com 73% dos votos e o seu partido reforçou a maioria no parlamento, passando a deter mais de dois terços dos lugares.Os resultados foram rejeitados pelos partidos da oposição no parlamento - Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e Movimento Democrático de Moçambique (MDM) - sob alegação de fraude generalizada.