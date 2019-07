Fundação Galp e Helpo entregam 28 bicicletas a estudantes no norte de Moçambique

A Fundação Galp e a organização Helpo entregaram 28 bicletas aos melhores alunos na região norte de Moçambique para os incentivar a não abandonar a escola devido à distância entre casa e escola, foi esta quarta-feira anunciado."Em resposta a esta necessidade, e tendo em conta que apenas 8% dos moçambicanos possuem uma bicicleta, a entrega das bicicletas surge como um incentivo para continuarem o seu percurso escolar", lê-se num comunicado distribuído à imprensa.A entrega acontece no âmbito do projeto 'Educar para o Futuro', que entregou 57 bicicletas e 100 mochilas com material escolar entre os anos 2018/2019.Uma bicleta reduz de forma significativa o tempo os alunos demoram diariamente para irem para a escola, permitindo também que possam ter mais tempo livre para estudar.O projeto é uma parceria entre a Fundação Galp e a organização não-governamental portuguesa Helpo, que ajuda 16 comunidades de Moçambique e São Tomé e Príncipe.Até 2021, este trabalho vai contemplar 22 escolas e dois orfanatos dos dois países, abrangendo perto de 11.400 alunos, 300 pais e 90 professores, disse a instituição.Durante este período serão ainda entregues um total de 675 bolsas de mérito e mais de 3.600 'kits' nutricionais, acrescenta o mesmo comunicado.