Fundo de Garantia Africano prepara entrada em Angola

O vice-presidente do Fundo de Garantia Africano disse esta quarta-feira que esta instituição financeira de garantias bancárias está a preparar a entrada em Angola, juntando-se aos 40 países africanos onde o Fundo está presente."Até ao final do ano devemos entrar em Angola. Já tentámos, mas o problema era que não tínhamos 'rating' atribuído, mas desde o ano passado que a Fitch nos atribui uma notação financeira de AA, por isso ainda este ano devemos entrar em Angola", disse Jules Ngankam em entrevista à Lusa.O Fundo de Garantia Africano é uma instituição financeira que tem como objetivo "eliminar as lacunas entre as Pequenas e Médias Empresas [PME] e as instituições financeiras no continente", disse o diretor financeiro do Fundo e antigo gestor de ativos no Banco Barclays."Este 'gap' é uma consequência do défice de comunicação que existe em termos de informação, de recursos, de garantias colaterais, de talento e de risco", apontou o responsável.O modelo de negócio visa oferecer a garantia de pagamento ao banco caso o cliente não consiga cumprir as obrigações, funcionando como um seguro de crédito, explicou Jules Ngankam.Vocacionado para apoiar o desenvolvimento, o Fundo tem um modelo de negócio em que a margem de lucro provém da taxa que cobra aos bancos quando segura os empréstimos: "Os bancos pagam-nos um prémio de risco de 1,5% a 3%, dependendo do nível de risco, e que é retirado dos cerca de 10% que cobram em juros aos clientes", explicou o responsável, salientando que "o principal foco do Fundo é o desenvolvimento económico e a redução da pobreza".Nos próximos anos, o objetivo é "aumentar os quase mil milhões de dólares que já garantimos e expandir a nossa presença a todo o continente africano", vincou Jules Ngankam, que lembrou que o objetivo para este ano é ir novamente ao mercado para angariar cerca de 500 milhões de dólares."Existe um 'gap' de 150 mil milhões de dólares entre o que as PME precisam e o que os bancos e investidores estão dispostos a financiar", vincou, salientando que o Fundo funciona em termos de garantia dos empréstimos feitos pelos bancos e pela fornecimento de assistência técnica aos clientes que beneficiam desses empréstimos."Quando um banco não quer assumir todo o risco de um empréstimo, nós somos contactados para cobrir o risco de metade do empréstimo, e assim se o cliente não conseguir pagar, nós suportamos metade do montante, e só não financiamos tudo porque, por princípio, o banco tem também de assumir algum risco", acrescentou o vice-presidente do Fundo.Em Moçambique, o Fundo assinou um acordo com o Moza Banco e o Ecobank, tendo garantido 4 milhões de dólares em vários projetos que não são divulgados porque "a transação é ao nível do banco e muitas vezes os clientes nem sabem que o seu empréstimo é segurado por nós, há uma garantia silenciosa", explicou.O Fundo de Garantia Africano, fundado na Tanzânia em 2012 pelo antigo presidente do Banco Africano de Desenvolvimento Donald Kaberuka e os governos da Dinamarca e de Espanha, funciona em 40 países no continente, tendo feito acordo com mais de 100 bancos para empréstimos e assistência a mais de 20 mil PME e tem como missão "ajudar as instituições financeiras a aumentar o financiamento às PME africanas através de garantias financeiras parciais e assistência em temos de desenvolvimento de capacidades".