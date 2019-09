O funeral do ex-Presidente da República do Zimbabué, Robert Mugabe, falecido a 06 de setembro, realiza-se este domingo em Harare, capital do país, e, depois de alguma polémica, o seu corpo será sepultado no monumento reservado aos heróis da nação.A família de Robert Mugabe aceitou que o ex-Presidente do Zimbabué seja sepultado no monumento dedicado aos "heróis da nação" em Harare, capital do país, disse na sexta-feira um porta-voz dos familiares."Sim, eu confirmo", disse Leo Mugabe, um dos sobrinhos do ex-Presidente do Zimbabué, à imprensa após vários dias de tensão entre as autoridades e a família, que preferiam que este fosse sepultado na sua aldeia natal.Localizado numa colina e projetado com o apoio de arquitetos da Coreia do Norte, o local onde Mugabe será sepultado tem uma ampla vista sobre Harare, é construído em mármore e granito e ostenta uma estátua de bronze de três guerrilheiros combatentes pela independência.O ex-presidente, que esteve no poder durante 37 anos, é considerado por muitos como um herói nacional, apesar de décadas de governação que mergulharam o país em grandes dificuldades económicas e com relatos de abusos de poder e violações dos direitos humanos.Um dos chefes de Estado que já confirmou a sua presença no funeral é Filipe Niusy, presidente de Moçambique, país vizinho do Zimbabué.Na quinta-feira, a família do antigo chefe de Estado tinha dito que Robert Mugabe seria enterrado no início da próxima semana na sua cidade, Zvimba, e não no monumento dedicado "aos heróis da nação", alegando que foi essa a vontade manifestada pelo ex-Presidente.O corpo de Mugabe, que faleceu aos 95 anos, chegou ao início da tarde de quarta-feira a Harare, onde foi recebido com honras militares pelo Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa.Milhares de pessoas esperavam a chegada do corpo do ex-Presidente. Na tribuna de honra, estava também a viúva, Grace Mugabe.Devido ao seu estatuto de "herói nacional", Robert Mugabe deveria ser sepultado no "Campo dos Heróis Nacionais", em Harare, mas a família e os chefes tradicionais opuseram-se, alegando que o antigo chefe de Estado manifestou vontade de ser enterrado em Zvimba.Os restos mortais do líder da independência do Zimbabué - que governou o país durante 37 anos até ser afastado do poder, em 2017 - está a ser velado na capital do país antes de ser sepultado.Proveniente de Singapura, onde o antigo chefe de Estado esteve em tratamento nos últimos meses, o avião que transportava o corpo de Robert Mugabe aterrou no aeroporto de Harare, que tem o seu nome, ao início da tarde de quarta-feira.Após o afastamento do poder de Robert Mugabe, as relações do ex-Presidente e da sua família com o seu sucessor, Emmerson Mnangagwa, que qualificam como 'traidor", deterioraram-se fortemente.