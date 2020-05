Futebolista Emmanuel Adebayor tem carros de luxo mas não ajuda país natal a combater Covid-19

Emmanuel Adebayor está no olho do furacão, depois de o avançado togolês do Olímpia do Paraguai ter recusado ajudar financeiramente o seu país natal para combater o Covid-19.

Num vídeo por ele publicado na sua conta do Facebook no final de Abril, avançou uma explicação para os seus críticos. "Para aqueles que dizem que não doo, deixem-me ser muito claro: eu realmente não doo. É muito simples!".



Aquela Máquina.