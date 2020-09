Gambiano detido em Angola com lote de 161 diamantes

As autoridades angolanas detiveram um cidadão da Gâmbia, na posse de 161 supostas pedras de diamantes, no município do Cuango, província da Lunda Norte, informou esta segunda-feira o Serviço de Investigação Criminal (SIC) local.

De acordo com o chefe do departamento de Estudos, Informação e Análise do SIC da Lunda Norte, Veríssimo Pandamar, a detenção ocorreu no âmbito da "Operação Transparência", em curso desde 2018, para o combate ao tráfico de diamantes e imigração ilegal.

O responsável, citado pela agência noticiosa angolana Angop, disse que os diamantes foram encontrados numa casa de compra e venda deste mineral, que já tinha encerrada no ano passado.

"As pedras estavam camufladas num aparelho de ar condicionado, instalado no interior de uma casa de compra e venda ilegal de diamantes, que tinha sido encerrada em 2019 na "Operação Transparência", referiu.

O cidadão gambiano, de 39 anos, já foi presente ao Ministério Público, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva.

Este é o segundo caso de apreensão de diamantes na província da Lunda-Norte, tendo o primeiro ocorrido na semana passada, com a detenção na via pública de duas pessoas na posse ilegal de um diamante de 147 quilates, na localidade de Cafunfu, município do Cuango.