Gana anuncia primeiros casos da variante Ómicron no país

As autoridades do Gana declararam esta quarta-feira que os seus cientistas detetaram casos da variante Ómicron do vírus SARS-CoV-2 em passageiros que chegaram ao país em 21 de novembro, procedentes da Nigéria e da África do Sul.

Os casos foram detetados no Aeroporto Internacional de Kotoka, na capital Acra, depois de testes realizados em passageiros que chegaram ao país, disse esta quarta-feira o diretor-geral do Serviço de Saúde de Gana, Patrick Kuma-Aboagye.

"Não vimos casos da variante Ómicron entre a comunidade no Gana", disse Kuma-Aboagye, segundo testes já realizados no país.